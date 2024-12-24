Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık Davalık Oluyor

Kızılay Güvenpark'ta inşa ettiği elektronik reklam panosuna ilişkin tartışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ABB hakkında suç duyurusunda bulundu. ABB ise panonun yılbaşı duyurusu için konulduğunu söylüyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık Davalık Oluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) aralık ayının başında Kızılay Güvenpark'ta elektronik reklam panosu inşasına başladı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi 11 Aralık'ta panonun sit alanı içine yapıldığı iddiasıyla şikayette bulundu.

Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Montajın, anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlendi. Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda dijital reklam panosu ile ilgili, onaylı bir proje yer almadığı belirlendi.

Bakanlık yetkilileri, 13 Aralık'ta ABB ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi. Ancak 17 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimde işlemin devam ettiği, dijital ekranların montajının gerçekleştirildiği ve elektrik tesisatı montajının sürdüğü belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık Davalık Oluyor - Resim : 1

ABB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

ABB'den yapılan açıklamada ise "Bu pano, yılbaşı ve yeni yıl kutlamaları kapsamında şehir estetiğini artırmak ve vatandaşlara duyuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla yerleştirilmiştir" denildi. Kalıcı proje kapsamında olmadığı belirtildi.

Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu toplandı. Komisyon kararıyla ABB'ye söz konusu panonun kaldırılması için uyarı yazısı gönderildi ve izinsiz çalışma ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

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Kaynak: DHA

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