İki İsim Arasındaki Makas Hiç Bu Kadar Açılmamıştı: Son Araştırma Dengeleri Değiştirecek

Türkiye’de erken seçim ve yeni anayasa tartışmaları devam ederken araştırma ve anket şirketleri de yaptığı değerlendirmeleri paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul Ekonomi Araştırma’nın paylaştığı "Türkiye Raporu" verilerine göre, Mansur Yavaş en başarılı bulunan siyasetçi olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki fark Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine açıldı.

Araştırma kapsamında katılımcılara "Sayacağım siyasetçileri 1-10 arası ne kadar başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Vatandaşların ise yöneltilen soruyu "1=Çok başarısız, 10=Çok başarılı" şeklinde cevaplaması talep edildi.

MANSUR YAVAŞ ZİRVEYİ KAPTI

Anket sonucuna göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 5,4 puanla 1. sırada yer aldı. Yavaş'ı 4,8 puanla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti.

Bu iki ismin hemen ardında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4,7 puanla yer aldı. Dördüncü sırayı 4.0 puanla CHP Genel Başkanı Özgür Özel alırken, beşinci ise 3,6 puanla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

En düşük puanı alan siyasetçi ise Saadet Partisi’nin yeni genel başkanı Mahmut Arıkan oldu. Arıkan, 2,3 puanda kaldı.

DİĞER SİYASETÇİLERİN BEĞENİ ORANI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 3,5

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: 3,4

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: 3,3

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş: 3,1

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: 3,1

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: 2,8

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç: 2,5

BAHÇELİ’NİN BEĞENİ ORANI DEĞİŞMEDİ

Raporda, anket sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmeler de yer aldı.

Değerlendirmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın TBMM’ye gelerek DEM Parti’nin grup toplantısında konuşmasını ve örgütü dağıttığını açıklamasını talep etmesi, bunun ardından da umut hakkından yararlanabileceğine dair ifadelerinin ardından beğeni oranından bir değişiklik yaşanmamasına dikkat çekildi.

CUMHURBAŞKANI FARKI AÇIYOR

CHP lideri Özgür Özel’in ise geçtiğimiz aylarda kısa bir süre için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne geçtiği anımsatılırken sonrasında farkın Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine arttığı vurgulandı.