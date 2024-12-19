Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a Gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'a katılmak için Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitti.

Erdoğan’ı Esenboğa Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Erdoğan, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İş Birliği Teşkilatı zirvesine katılacak. Zirvede, son dönemde bölgesel gelişmelerin ele alınması beklenirken, ekonomik ilişkiler de masaya yatırılacak.

Kaynak: Haber Merkezi