Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 'Rantçıları Kapıdan Sokmuyorum' Çıkışı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ile Yunusemre Belediyesi'nin iş birliğiyle yenilenen Ek Hizmet Binası'nın açılış törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zeyrek açıklamasında, "Bana soruyorlar, bu sosyal hizmetleri nasıl yapıyorsun? 15 otobüs alıyorsun, Muradiye’nin bütün altyapısını değiştireceksin, 800 milyon da borç ödüyorsun, geçen yıldan gelen para da yarı yarıya azalmış. Bunları nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Sadece rantçıları kapıdan içeriye sokmuyorum. Hep söz verdim, yine söz veriyorum. Halkın parası, halkımız için harcanacak" ifadelerini kullandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ile Yunusemre Belediyesi iş birliğinde Muradiye ve Yuntdağı bölgesindeki mahallelere yönelik birçok belediye hizmetinin sunulacağı Ek Hizmet Binası'nın yenileme çalışmaları tamamlandı. Modern ve işlevsel bir yapıya dönüştürülen, Muradiye'de halkın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin cevap verecek olan bina törenle hizmete açıldı.

Ek Hizmet Binası'nın açılışını Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile birlikte gerçekleştiren ve hemşehrilerine seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 2 milyar liraya yakın altyapı yatırımı yapacaklarının altını çizerek, Halk Mandıra, Kent Lokantası, yeni otobüs ve battı çıktı müjdelerini verdi. Zeyrek, hayata geçirecekleri yatırımlarla Muradiye’nin ikinci baharını yaşayacağını söyledi.

'ÇALIŞMALARIMIZ 1 BUÇUK YIL SÜRECEK'

Dünya Bankası kredisi ile Muradiye’nin altyapı sorununu da çözeceklerini belirten Başkan Zeyrek, ilk kazmanın Mart ayında vurulacağı müjdesini de vererek, "Biliyorum ki evlerinizin ikinci, üçüncü katından sonrasında sular çıkmıyor. Altyapı felaket, bunların hepsini biliyorum. Yaklaşık 2 milyar TL kaynağı Muradiye’mizin hizmetine sunacağız. Muradiye’nin bütün altyapısı değişecek. Mart ayında kazmayı vuruyoruz. Çalışmalarımız tam 1,5 yıl sürecek. Bazı yollarımız kazılacak ve bunları yaparken bazı vatandaşlarımız mağdur olacak. 1,5 yıl sonunda bütün sokakların asfalt olduğu ve önümüzdeki 40 yıl hiçbir altyapı sorunu yaşamayan bir Muradiye inşa etmek için iş süresince sizden sabırlı olmanızı istiyorum" dedi.

'RANTÇILARI KAPIDAN SOKMUYORUM'

Başkan Zeyrek, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı’nın kısıtlama tedbirlerinden dolayı belediyeler adım atamaz hale geldi. Biz, bunları yaparken 8 ayda da 800 milyon TL geçen dönemden kalan borcu da ödedik. Bana soruyorlar, bu sosyal hizmetleri nasıl yapıyorsun? 15 otobüs alıyorsun, Muradiye’nin bütün altyapısını değiştireceksin, 800 milyon da borç ödüyorsun, geçen yıldan gelen para da yarı yarıya azalmış. Bunları nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Sadece rantçıları kapıdan içeriye sokmuyorum. Hep söz verdim, yine söz veriyorum. Halkın parası, halkımız için harcanacak. Biz, biliyoruz ki her bir kuruşta Demirci’nin, Selendi’nin köyünde yalın ayak dolaşan çocukların vebali ve hakkı vardır. Bu vebale sahip çıkacak Semih Başkan burada, bu vebale sahip çıkacak sizlerin güvenini almış Ferdi Başkan buradadır. 5 yılımız bu şekilde geçecek."

'HALKIN HİZMETİNDEYİZ'

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise kurdele kesiminden önce yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Ferdi Başkan'ımla birlikte bu güzel beldeyi en iyi yere getirmek için elimizden geleni yapmaya başladık, yapmaya da devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız, takım kaptanımız Muradiye’ye yapacakları yatırımları sizlere anlatacaklar. Bizim, Muradiye’ye Yunusemre Belediyesi olarak en büyük sözlerimizden biri ‘Muradiye’yi yeniden belediye binasıyla kavuşturacağız’ olmuştu. İşte bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Çünkü, Muradiye Mahalle olmayı hak etmiyor. Muradiye ilçe olmayı hak ediyor. Muradiye’nin Manisa’nın yeni bir metropol ilçesi olması Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında gerçekleşecek. Bizler halkın hizmetindeyiz ve bu hizmeti halkın ayağına getirmekle mükellefiz. Ek hizmet binasında hem Muradiye’ye hem de Yunt Dağı’na doğrudan hizmeti Büyükşehir ve Yunusemre Belediyesi olarak birlikte vereceğiz. MASKİ’nin burada olması Muradiyeliler için de bir şanstır. Büyükşehir’in bazı birimlerinin burada olması Muradiyeliler için büyük bir şanstır."

Kaynak: ANKA