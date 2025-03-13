İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu, 5 Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde kaçak kazılarda çıkarılan tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerinde satan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu, 5 Şüpheli Yakalandı

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazılarda çıkarılan tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerinde yasa dışı yollarla satan organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu, 5 Şüpheli Yakalandı - Resim : 1

Belirlenen 4 ikamete yapılan aramalarda, Lidya, Arkaik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 elektron, heykel başı, 343 sikke, 25 obje, 6 dedektör, hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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