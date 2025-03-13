İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu, 5 Şüpheli Yakalandı

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazılarda çıkarılan tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerinde yasa dışı yollarla satan organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen 4 ikamete yapılan aramalarda, Lidya, Arkaik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 elektron, heykel başı, 343 sikke, 25 obje, 6 dedektör, hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA