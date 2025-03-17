Bingöl'de Su Sorununa Ateşli Protesto
Bingöl’de su sıkıntısı yaşayan Yenimahalle’de oturan vatandaşlar, sorunun çözülmemesine tepki göstermek için protesto yaptı. Yolu trafiğe kapatan bir grup, ateş yakarak seslerini duyurmaya çalıştı.
Bingöl’de merkezde yer alan Yenimahalle’de yaşanan su sorunu mahalleliyi isyan ettirdi. Mahalle sakinleri, yol kapama eylemi yaptı. Özellikle kadınların bulunduğu grup, yolu trafiğe kapatarak, ateş yakıp sorunlarının bir an önce çözülmesini istedi. Güvenlik güçleri, grubu sakinleştirip ikna etmeye çalıştı.
Kaynak: İHA
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