Minibüs Şarampole Uçtu, 2 Yaralı

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Minibüs Şarampole Uçtu, 2 Yaralı

Karagöbek Mahallesi'nde, alabalık tesisi mevkiinde gerçekleşen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs şarampole devrildi. Araç içinde sıkışan yaralılar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Hilal Kent itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nasıl meydana geldiğine dair detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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