Çanakkale Zaferi’ne Özel Hayran Bırakan Uçuş, Kahramanlara 35 Dakikalık Selam

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü için dört bir köşede anma törenleri düzenlenirken, ANKA III Hava-Yer Görev Uçağı tarafından gerçekleştirilen saygı uçuşu hayran bıraktı.

ANKA’DAN ÖZEL ÇANAKKALE SELAMI

Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndan havalanan uçağın uçuşu 35 dakika sürdü. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi. Bu özel selam, onların emanetine sahip çıkma kararlılığımızın en güçlü göstergelerinden biri oldu. 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe kazıyan tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.

Kaynak: AA