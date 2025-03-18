Çanakkale Zaferi’ne Özel Hayran Bırakan Uçuş, Kahramanlara 35 Dakikalık Selam

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III Hava-Yer Görev Uçağı, Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümüne özel bir uçuş gösteri gerçekleştirdi. ANKA III, Çanakkale Zaferi'ni gökyüzünden andı.

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü için dört bir köşede anma törenleri düzenlenirken, ANKA III Hava-Yer Görev Uçağı tarafından gerçekleştirilen saygı uçuşu hayran bıraktı.

Çanakkale Zaferi’ne Özel Hayran Bırakan Uçuş, Kahramanlara 35 Dakikalık Selam - Resim : 1

ANKA’DAN ÖZEL ÇANAKKALE SELAMI

Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndan havalanan uçağın uçuşu 35 dakika sürdü. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi. Bu özel selam, onların emanetine sahip çıkma kararlılığımızın en güçlü göstergelerinden biri oldu. 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe kazıyan tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.

Kaynak: AA

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