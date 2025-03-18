Tutuklanan Erkan Kork’un İfadesi Ortaya Çıktı! 30 Milyon Dolarlık Bahis Parasıyla Banka Almış

Türkiye'de yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar bir süredir artarken, İstanbul'da gerçekleştirilen son yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan 21 kişiden biri de Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork oldu. Kork'un savcılık ifadesinde tüm suçlamaları reddettiği öğrenilirken, ele geçirilen dijital materyallerde milyarlarca liralık bir şebekenin başında olduğu ortaya çıktı.

'BENİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Erkan Kork savcılıktaki ifadesinde, "Tespit yapıldığı söylenen durumların hepsi yersizdir. Ben hiçbir zaman şirket maillerim dışında kendi mail adresimi kurtarma maili olarak eklemedim. Bu durumun bana karşı yapılmış bir düzmece olduğunu düşünmekteyim. Mail hesabını kullanarak yasadışı bahis sitelerine üyelik kaydı açmadım. Bu durum, beni itibarsızlaştırmak adına kurgulanan bir senaryodur" diye konuştu.

Ancak belgelere göre Kork, 2014 yılında "TroyinBilişim" şirketiyle finansal sistem içerisine girerek yasa dışı bahis faaliyeti gerçekleştirdi. Oradan elde edilen gelirlerle de örgütsel bir sistem olarak kullanıldığı öne sürülen "Payfix" adlı ödeme kuruluşunu kurdu.

Banka alım süreciyle ilgili soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre ise, tespit edilen bazı yüksek meblağlı para transferleri tespit edilirken, onların yasa dışı bahis gelirleri olabileceği iddia edildi. Fakat Kork, bunların tamamının yasal olduğunu belirterek "Banka alım sürecim, devletin ilgili kurumlarının onayından geçmiştir" dedi.

30 MİLYON DOLARA ALDI

Erkan Kork, banka alım süreciyle ilgili şöyle konuştu:

"Bank Pozitif'in alımı gizlilik sözleşmesiyle yaptığımız ve alım karşılığı gönderdiğin 718.245.000 TL'lik rakam Payfix firmamdan çıkmıştır. Banka alım süreci için ödeme yaptığım unsurdur. Ancak bankanın kendi içinde bulunduğu kefaretli kredi borçlarından kaynaklı bankanın devri bana geçtiği için bu borçları kapatmak üzere Bahse Bank Oparim'den borçların Bank Pozitif'e ait olmamasından kaynaklı buradan çıkış yapılabilmesi adına tarafıma geri gönderilmesidir.

Bu bankanın maliyeti bana 30 milyon dolar civarında olmuştur. Çoğu birikimimi bu alıma yatırdım. Yapılan tüm işlemler bankacılık ve finans işlemleri çerçevesinde değerlendirilirse, yukarıda bahsettiğim kurumlar tarafından onaylı olduğu açıkça görülecektir. MASAK raporunda yapılan para transferi tespitleri, şirketimizin finansal döngüsü açısından gayet makuldür ve hayatın olağan akışına uygundur.

'ŞÜPHELİ İŞLEMLERİ MASAK'A BİLDİRİYORUZ'

PayFix isimli firmanın yasadışı bahis siteleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Aksine, firma olarak yasadışı bahis benzeri oluşumları MASAK’a bildirmekteyiz. MASAK raporunda bahsedilen ve riskli olarak değerlendirilen işlemler, aslında bizim MASAK’a şüpheli işlem bildirimi yaptığımız işlemlerden oluşmaktadır. Ayrıca, MASAK raporunda dolandırıcılık, pos tefeciliği, kumar, yasadışı bahis ve yetkisiz ödeme hizmetiyle ilişkilendirilen yüksek ciroya sahip müşteri gruplarına yönelik iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Benim şirketimin böyle bir usulsüzlüğü söz konusu değildir.

Şirketimde yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek amacıyla özel birimler kurduk. Bu kapsamda her gün bin ila bin 500 arasında hesap kapatmaktayız. Bu da yasadışı bahisle mücadele ettiğimizin açık bir göstergesidir. Dosya kapsamında yer alan tape kayıtları bana aittir. Ancak, bu konuşmaların çoğu işle alakalıdır ve suç unsuru içermemektedir. Ben şirketlerim üzerinden bahis oynatmadım, bahis oynanmasına aracılık etmedim, yasadışı bahisten elde edilen parayı aklamadım ve hiçbir şekilde suç örgütü kurmadım."

Kaynak: DHA