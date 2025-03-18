Karamürsel Belediyesi’nde Korku Dolu Anlar… Eski MHP’li Başkana Bıçaklı Saldırı
Karamürsel Belediyesi'nde düzenlenen çay bahçesi ihalesi sonrası ortalık savaş alanına döndü Eski MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz çıkan kavgada ayağından bıçaklanırken, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi de yaralandı.
Kocaeli’de Karamürsel Belediyesi'nde sabah saatlerinde düzenlenen bir çay bahçesi ihalesi sonrasında büyük tartışma çıktı. Eski MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz kimliği belirsiz kişi veya kişiler, tarafından ayağından bıçaklandı. Tartışma sırasında kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi de bıçakla yaralandı.
Hastanede tedavi altına alınan yararlıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama yaptı.
'SORUMLUNUN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI'
Olayın başkanlık katında olduğunu belirten Başkan Çalık, şunları söyledi: Karamürsel Belediyemizin huzur ve güven ortamını hedef alan bu menfur saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanması için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz, sorumluların tespiti ve adaletin tecellisi için gereken tüm çalışmaları başlatmıştır.
Kaynak: DHA-İHA