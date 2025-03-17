Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında 21 Şüpheli Tutuklandı: Aralarında Flash TV'nin Sahibi de Var

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri olduğu belirtilen Erkan Kork'un da aralarında olduğu 51 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltı işleminin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork’un da bulunduğu 21 şüpheli tutuklandı. 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında 21 Şüpheli Tutuklandı: Aralarında Flash TV'nin Sahibi de Var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan, 20 kişinin ise emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 31 şüpheliden, aralarında Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork’un da bulunduğu 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Flash TV
Son Güncelleme:
Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu
'Pes' Dedirten Rahatlık! İzinsiz Klip Çekiminde Tarihi Topçu Karakolunu Küle Çevirdiler 'Pes' Dedirten Rahatlık! İzinsiz Klip Çekiminde Tarihi Topçu Karakolunu Küle Çevirdiler
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor
Hayvan Barınağında Yine İşkence! Vahşetin Adresi Bu Kez Konya: Görüntüler Vicdanları Yaraladı Hayvan Barınağında Yine İşkence! Vahşetin Adresi Bu Kez Konya: Görüntüler Vicdanları Yaraladı
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Yaşadı! Emeklilere Çifte Zam Haberi Geldi SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Yaşadı! Emeklilere Çifte Zam Haberi Geldi
Atsa Atamıyor, Satsa Satamıyor, Bedava Dağıtıyor Yine Kimse Almıyor! Tanesi 120 Euroya Kapışılıyordu Şimdi Başına Bela Oldu Atsa Atamıyor, Satsa Satamıyor, Bedava Dağıtıyor Yine Kimse Almıyor
Kendiliğinden Yetişiyor, Bulan Köşeyi Dönüyor: Fiyatı Altınla Yarışıyor, Kilosu 15 Bin TL'ye Satılıyor Bulan Köşeyi Dönüyor: Fiyatı Altınla Yarışıyor, Kilosu 15 Bin TL'ye Satılıyor
Yeşilçam'ın Efsanesi Nuri Alço'nun Vasiyeti Ortaya Çıktı! Servetini Kime Bırakacağını ve Nereye Defnedilmek İstediğini İlk Kez Açıkladı Vasiyetini İlk Kez Açıkladı