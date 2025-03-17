Hayvan Barınağında Yine İşkence! Vahşetin Adresi Bu Kez Konya: Görüntüler Vicdanları Yaraladı
Sokak hayvanların öldürülmesini öngören yasanın yürürlüğe girmesinin ardından katliam ve eziyet haberlerine bir yenisi eklendi. Konya'nın Karatay ilçesinde belediyeye bağlı bir barınakta köpeklere eziyet kameraya yansıdı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken yetkilerden henüz bir açıklama yapılmadı.
Sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören "kanlı yasa"nın yürürlüğe girmesinin ardından hayvanlara işkence ve katliam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. En son Konya'nın Karatay ilçesindeki barınakta çekilmiş görüntüler içleri parçaladı.
Görüntülerde hayvanlara tekme vurarak kafese koyulması, boynuna bağlanan ipi dışardan şiddetli çekerek hayvana defalarca vurarak darp etme görüntüleri yer alıyor. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından hayvan hakları savunucuları Konya Valiliği'nden, hayvanlara acımasızca şiddet uygulayıp işkence yapanlar ve sorumluları hakkında soruşturma başlatılarak gereğinin yapılmasını talep ettiler.
Geçtiğimiz yıllarda Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde köpeğe kürekle vurma görüntüleri de gündem olmuştu.
Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Kaynak: Haber Merkezi