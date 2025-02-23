Hayvan Barınakları Raporu'nda Utandıran Gerçek, Uçurum Kadar Fark Var

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) ve Yaşamdan Yana Derneği, 'Türkiye Geneli Belediye Hayvan Barınakları' raporunu yayımladı. Belediye barınaklarında yer alan hayvanların güncel durumlarını ortaya koyan rapordaki detaylar dikkat çekti.

Raporda yer alan bilgilere göre, Türkiye’de 1111 belediye arasında sadece 273 belediyenin barınağı mevcut. Barınakların toplam kapasitesinin 89 bin 451 olduğu belirtilen rapora göre, Türkiye'de sokakta 4 milyon köpek yaşıyor.

KOŞULLAR YETERSİZ

‘Kanlı Yasa’ olarak adlandırılan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin neleri, nasıl etkilediğinin gösterilmesi için kamuoyuyla paylaşılan raporda barınakların kapasiteleri, koşulları da ele alındı.

26 BARINAK RUHSATSIZ

1408 belediyeye CİMER üzerinden yapılan başvurular sonucunda, 1111 belediyeden yanıt alınan raporda, en az 26 barınağın ruhsatsız olduğu belirtildi. 838 belediye ise barınaklarının olmadığı yönünde cevap verdi.

ÖZEL FİRMA ANLAŞMASI

Öte yandan, 171 belediyenin sokak hayvanlarını zabıta ve temizlik işçileri gibi birimler aracılığıyla topladığı, 9 belediyenin ise bu hizmeti özel firmalara devrettiği ortaya çıktı.

KISIRLAŞTIR-AŞILAT-YERİNDE YAŞAT

Rapordan çıkan sonuçlar sonrasında hayvan hakları savunucuları, kısırlaştır-aşılat-yerinde yaşat modeline geri dönülmesi çağrısı yaparak, barınak koşullarının yetersizliğine ve belediyelerin hayvanları toplama uygulamalarına tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi