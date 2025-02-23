24 Şubat Pazartesi Günü Samsun'da Okullar Açık mı? Valilikten Açıklama Geldi

Valilikten yapılan duyuruda, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda, şehirde sürecek kuvvetli kar yağışının yol açabileceği buzlanma, don olayı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşler ve Müftülüğe bağlı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında 24 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verileceği duyuruldu.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamileler, engelliler ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler, 1 gün idari izinli sayılacak.

Kaynak: AA