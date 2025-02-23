Kar Nedeniyle Ertelenen Ehliyet Sınavları Ne Zaman Yapılacak?
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ertelenen MTSK sınavlarının yeni tarihi merak ediliyordu. 2025 yılı ehliyet sınavlarının ne zaman yapılacağına dair sorular gündeme geldi. İşte sınavların yeni tarihi…
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, eğitim ve sınav faaliyetlerini olumsuz etkiledi. 23 Şubat 2025 tarihinde, İstanbul genelindeki pek çok kurs ve merkezdeki sınavlar ile eğitimler iptal edildi.
Bu tarihlerde ehliyet sınavına girecek olan adaylar, sınavların ne zaman yapılacağına dair yeni takvimi araştırıyor. Peki, ertelenen ehliyet sınavları için yeni tarih ne zaman? İşte detaylar…
EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Ertelenen ehliyet sınavlarının yeni tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı, hava koşullarını değerlendirerek yeni sınav tarihlerini kısa süre içinde duyuracaklarını bildirdi.