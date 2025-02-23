CHP'den Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Kahramanlara Vefa Çalıştayı"nda şehit aileleri ve gaziler için aylık maaş düzenlemelerinden istihdama kadar pek çok konunun ele alındığını ancak bir sonuç çıkmadığını açıkladı. 18 kanun teklifi ve 6 yazılı soru önergesinin TBMM’de bekletildiğini belirten Bağcıoğlu, şehit aileleri ve gaziler için harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Yankı Bağcıoğlu şöyle konuştu:

“Anayasal ve yasal güvencelere rağmen, şehit aileleri ve gazilerimizin hak mücadelesi bir türlü sona ermemekte. 12-13 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen ve 120 şehit ailesi ile gazimizin katıldığı ‘Kahramanlara Vefa Çalıştayı’nda, aylık maaş düzenlemelerinden istihdama, sağlık hizmetlerinden eğitim desteklerine kadar birçok kritik konu ele alınmıştı. Ancak, çalıştaydan çıkan sonuçlara yönelik hazırlanan 18 kanun teklifi ve 6 yazılı soru önergesi, tam altı aydır TBMM’de bekletilmekte. Vatan için canını ortaya koyanların hakları, ne yazık ki siyasi iradenin öncelikleri arasında yer almamakta."

Bağcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi olarak son 13 ayda 84 il ve ilçede 141 ‘Şehit Ailesi ve Gazi Derneği’ ziyaret ettiklerini, 498 şehit yakını ve 2 bine yakın gazi ile doğrudan görüştüklerini belirtti.

"Ortaya çıkan tablo endişe verici" diye Bağcıoğlu şunları söyledi:

"-Şehit ve gazi çocukları eğitim desteği almakta zorlanıyor.

-Sağlık hizmetlerine erişimde büyük sıkıntılar yaşanıyor.

-Er/erbaş şehit ve gazilerimizin maaşları adaletsiz bir şekilde düzenleniyor.

-Terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayan kahramanlarımızın hakları göz ardı ediliyor.

Öte yandan, emekli subaylarımız, astsubaylarımız ve uzman erbaşlarımız ekonomik zorluklarla boğuşmakta. Vatan savunmasına yıllarını adamış kahramanların tarım, inşaat ve güvenlik sektörlerinde çalışmak zorunda bırakılmaları ülkemiz için büyük bir ayıptır.

Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve emekli askerlerimizin onurlu yaşam hakkı, siyaset üstü bir meseledir. Vefa borcumuzu ödemenin vakti gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Hak edilen düzenlemeler yapılana kadar, şehitlerimizin emanetlerinin ve kahraman gazilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz."