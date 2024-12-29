CHP'den Bakan Özdemir'e Tepki: Gaziler İçin Utanç...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir’in TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalara yazılı bir açıklama ile yanıt verdi. Bağcıoğlu, Özdemir’in açıklamalarını "gerçek sorunları göz ardı eden ve istatistiklere dayalı algı yönetiminden öteye geçemeyen bir tablo" olarak değerlendirdi.

Bağcıoğlu’nun açıklamasında, Bakan Özdemir'in söylediklerine karşılık olarak dile getirdiği eleştiriler dikkat çekti. Bakan Özdemir’in "Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için tüm imkânlarımızı seferber ettik" açıklamasına atıfta bulunan Bağcıoğlu, “Evet, seferber ettiğinizi söylüyorsunuz, ama nerede? TBMM’de bekleyen 18 kanun teklifini hayata geçirmediniz. Özlük hakları, er/erbaş emsal düzenlemesi, eğitim desteği ve istihdam gibi hayati konulara dair somut bir adım attığınızı göremiyoruz” diyerek, hükümetin bu konularda adım atmadığını belirtti.

Bağcıoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Sayın Bakan Ne Diyor? '30.993 Kıbrıs gazimize Milli Mücadele madalyalarını tevcih ettik.'

Biz Ne Diyoruz? Kıbrıs gazilerimize tevcih ettiğiniz madalyalar KKTC tarafından verilmiştir, siz sadece dağıtımını yaptınız. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılında kendi madalyamızı gazilerimize veremedik. Bu eksikliği ne zaman gidereceksiniz?

Sayın Bakan Ne Diyor? 'Türk Hava Yolları ve Ajet ile %50 indirim sağladık.'

Biz Ne Diyoruz? Bu düzenleme zaten yıllar önce hayata geçirilmiş bir uygulama. Bakanlığınızın bu konudaki yenilikçi bir çalışması olmadığını görüyoruz. Gazilerimize ve şehit yakınlarımıza daha fazla destek verebilmek adına ne yapmayı planlıyorsunuz?

Sayın Bakan Ne Diyor? '76.781 ziyaret gerçekleştirdik.'

Biz Ne Diyoruz? Ziyaretler önemli, ancak gerçek sorunları çözmek daha önemlidir. Gazilerimizin ortez ve protez ihtiyaçları için hâlâ Ankara’ya gelmek zorunda kalması bir utançtır. Bölgesel ihtisas hastaneleri kurulması gerektiğini yıllardır söylüyoruz. Ancak bu konuda hiçbir adım atılmadı.

Sayın Bakan Ne Diyor? '81 ilde Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları düzenledik.'

Biz Ne Diyoruz? Derneklerimiz maddi sıkıntılarla boğuşurken, bu buluşmalar sadece sembolik bir anlam taşır. Şehit ve gazi derneklerimiz zorunlu harcamalarını bile karşılamakta zorlanıyor. Bu derneklerin sorunlarına çözüm üretecek bir programınız var mı?

Sayın Bakan, gazilerimiz ve şehit ailelerimiz sizin istatistiklerle süslenmiş söylemlerinizi değil, gerçek ve kalıcı çözümleri bekliyor. Hatırlatmak isterim."

Kaynak: Haber Merkezi