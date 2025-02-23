Ne Para Ne Altın, Kardan Gelin'i Çaldılar

Kar yağışının etkili olduğu İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir kuaför bahçesinde kardan gelin yapıldı. Peruk takılarak süslenen ‘Kardan Gelin’ sabah saatlerinde bahçede bulunamadı. Kardan Gelin’in çalındığı ortaya çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'YAZIK GÜNAH'

İş yeri sahibi Bekir Gök, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı: Yine güzel olan bir şeyin sonuna geldik. Sadece 1 gün sürdü. Dün birkaç komşumuzun da desteğiyle buralardan bayağı bir kar topladık. Güzel bir kardan gelin yaptık. Herkes fotoğraf çektirdi, çok güzel bir görüntü oluştu. Maalesef finalimiz bu. Yani sonu böyle mi olmalıydı? Bilemedim. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Onca emek verilerek yapılan şey sadece akşama kadar sürdü. Yazık günah.

Kaynak: DHA