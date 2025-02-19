Vahşetin Adresi Bu Kez Kayseri! Önce Ayaklarını Bağladılar, Ardından Silahla Vurup Katlettiler

Kayseri'de kan donduran bir vahşet yaşandı. Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde Semih S.'nin bağ evinde beslediği 'Cane corso' türü 5 yaşındaki köpeği, hareketsiz yattığını görenler yetkililere haber verdi.

AYAKLARINI BAĞLAYIP KATLETTİLER

Olay yerine sevk edilen ekipler; köpeğin, kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ayakları bağlanmış şekilde silahla öldürülüp, çuvalla sokağa atıldığını belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Canice katledilen köpek, otopsi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Patoloji bölümüne gönderildi.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) tarafından yapılan açıklamada, "Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi'nde 18.02.2025 tarihinde 'Köpeğin dört ayağının bağlanarak silahla öldürülüp çuvala konularak yol kenarına terk edilmesi' olayı ile ilgili Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hayvanları Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından alınan köpek, Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde otopsi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Patoloji bölümüne teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA