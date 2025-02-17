'Katliam Yasası' Sonrası Gaza Bastılar: Belediyeden 'Köpek Toplama' İhalesi

Geçtiğimiz yaz kabul edilen 'katliam yasası' sonrası hayvanlara şiddet yaygınlaşmaya başlarken, AKP’li belediyeler de sokak hayvanlarını toplama konusunda gaza bastı. Erzurum Belediyesi, kentteki köpekleri toplamak için yeniden ihale düzenleyecek.

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'Katliam Yasası' Sonrası Gaza Bastılar: Belediyeden 'Köpek Toplama' İhalesi

Sokak hayvanlarının toplatılıp öldürülmesinin önünü açan, 30 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen "sokak hayvanları yasası" sonrası sonrası hayvanlara şiddet olayları artarken, ülkenin birçok kentinde hayvan katliamı yaşanıyor. Belediyelerin, vatandaşların beslediği sokak hayvanlarını dahi toplatmaya başlamasına tepki yağarken, AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde sokak köpeklerini toplamak için ihale düzenleniyor.

'Katliam Yasası' Sonrası Gaza Bastılar: Belediyeden 'Köpek Toplama' İhalesi - Resim : 1

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre; kentteki sokak köpeklerini toplamak için 5 Aralık’ta “köpek toplama hizmeti” adlı bir ihale düzenleyen belediye, 18 Mart’ta da yeniden “köpek toplama hizmet alımı” ihalesine çıkacak. İhaleyi belediyeye bağlı mali hizmetler daire başkanlığı gerçekleştirecek.

'Katliam Yasası' Sonrası Gaza Bastılar: Belediyeden 'Köpek Toplama' İhalesi - Resim : 2

TEK ŞİRKET KATILMIŞTI

Aralıkta düzenlenen son ihalenin sözleşmesinin mart sonunda biteceği belirtilirken, ihaleye yalnızca Ankara merkezli Naturatek Çevre şirketinin katıldığı ve şirketle belediye arasında 1 milyon 335 bin TL’lik sözleşme imzalandığı öğrenildi.

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Kaynak: Cumhuriyet

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