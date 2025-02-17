Cinayet İtirafı Kan Dondurdu: Arkadaşının Cesediyle 36 Saat Boyunca Cesetle Gezmiş!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Fabrikada çalışan 49 yaşındaki Murat Yüzak, 5 Şubat’ta evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulunarak Gebze ve çevresindeki işlek noktalara kayıp ilanları astı. Soruşturma kapsamında, Yüzak’ın en son görüştüğü kişiler mercek altına alındı ve elde edilen bulgular doğrultusunda R.G. ile M.A. gözaltına alındı. Ormanlık alanda üzeri çalılarla örtülmüş halde bulunan Yüzak’ın cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.



Öldürülen Murat Yüzak

36 SAAT BOYUNCA CESETLE GEZMİŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, R.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.G’nin ifadesinde, Yüzak ile bahis oynadıklarını ve kazançlarını paylaşma konusunda anlaşmazlığa düştüklerini söylediği öğrenildi. Tartışma sırasında Yüzak’ı boğarak öldürdüğünü kabul eden şüpheli, cesedi 1,5 gün (36 saat) boyunca aracında taşıdığını ve ardından ormanlık alana bıraktığını itiraf etti.

Kaynak: İHA