Ankara'da Korkutan Deprem
Ankara'da, saat 13.20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Birkaç saniye süren deprem, kentin birçok bölümünde hissedildi.
Ankara'da saat 13.20'de bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığına göre; Yenimahalle merkezli depremin büyüklüğü 3.5, derinliği ise 11 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yenimahalle (Ankara)
Tarih:2025-02-17
Saat:13:20:01 TSİ
Enlem:40.03167 N
Boylam:32.68722 E
Derinlik:11.48 km
Detay:https://t.co/arzYYbEcXz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nin bildirdiğine göre ise merkez üssü Etimesgut olan depremin büyüklüğü 3.4, derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 17, 2025
ETIMESGUT (ANKARA) https://t.co/pbR5PdkYtX
17.02.2025, 13:20:00 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremin ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada "Ankara’da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an itibarıyla olumsuz bir ihbar tarafımıza ulaşmamıştır" ifadelerine yer verdi.
Ankara’da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 17, 2025
Şu an itibarıyla olumsuz bir ihbar tarafımıza ulaşmamıştır.
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Kaynak: Haber Merkezi