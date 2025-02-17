Ankara'da Korkutan Deprem

Ankara'da saat 13.20'de bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığına göre; Yenimahalle merkezli depremin büyüklüğü 3.5, derinliği ise 11 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nin bildirdiğine göre ise merkez üssü Etimesgut olan depremin büyüklüğü 3.4, derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremin ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada "Ankara’da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an itibarıyla olumsuz bir ihbar tarafımıza ulaşmamıştır" ifadelerine yer verdi.

Ankara’da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Şu an itibarıyla olumsuz bir ihbar tarafımıza ulaşmamıştır. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 17, 2025

Kaynak: Haber Merkezi