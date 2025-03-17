'Pes' Dedirten Rahatlık! İzinsiz Klip Çekiminde Tarihi Topçu Karakolunu Küle Çevirdiler

İstanbul Sarıyer'de tarihi topçu karakolunda dün gece saatlerinde yangın çıktı. Yapılan çalışmalarda binada izinsiz klip çekimi yapıldığı ve bu sırada içilen sigara ahşap binanın içine atıldığı için yangın çıktığı belirlendi. Klip çekimi yaptığı anlaşılan Barış Koçak ve yanındaki 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Sarıyer'de Büyükdere Mahallesi Topçu Karakolu Sokak'ta bulunan eski karakol olduğu öğrenilen 3 katlı ahşap binada dün gece saat 00.15 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ALEV ALEV YANDI

Alev alev yanan binada hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri adrese ulaşarak müdahaleye başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bina kullanılamaz hale geldi.

KLİP ÇEKERKEN YAKMIŞLAR

Yapılan çalışmalarda yangın öncesine 11 kişilik ekibin binada izinsiz klip çekimi yaptığı ve bu sırada içtikleri sigarayı ahşap binanın içine attıkları için yangın çıktığı belirlendi. Klip çekimi yaptığı anlaşılan Barış Koçak ve yanındaki 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri emniyette devam ediyor.

Kaynak: DHA

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