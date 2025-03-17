Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi Hedef Aldı: 'Çürümüş, Zehirli, Toksik Yapı!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyeleri ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'CESUR BİR ADIM ATTIK'

"Cumhur İttifakı olarak eş güdüm içinde yürüttüğümüz 'terörsüz Türkiye' girişimimiz ile Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına, yüz milyarlarca dolarlık kaynağına mal olan bir musibetin çözümü için cesur bir adım attık. Aynı şekilde bölgemizi içten içe kemiren bir virüs olan mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük. İnsanı, merhameti, vicdanı, adaleti esas alan politikalarımızla bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada gönüllere giriyoruz. Ekonomide bir süredir yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler getirecek bir programı başarıyla uyguluyoruz. Bu yılı da disiplinli bir şekilde geçirdikten sonra önümüzdeki seneden itibaren bilhassa sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi edecek ciddi adımlar atmaya başlayacağız.

CHP'YE SERT ELEŞTİRİLER

İç siyasette, özellikle ana muhalif cenahında yaşanan boş tartışmaların bizi ülkemizin asıl sorunlarına odaklanmaktan uzaklaştırmasına asla izin vermiyoruz. Birileri kendi parti içi çekişmelerini ve kişisel hırslarını ülkenin meselesi haline getirmeye çalışsa da hakikatler gün gibi ortadadır. Asli sorumluluklarını yerine getirmeyenler genel başkanı ve o makama göz diken aktörleriyle tüm vakitlerini üç yıl sonrasının seçimine hasrederek kendilerince bir illüzyon peşinde koşuyorlar. Halbuki karşımızda yolsuzluğun, hırsızlığın, sahtekarlığın tüm bünyeyi sardığı çürümüş bir yapı bulunuyor. Daha kötü ne olabilir dedikçe bakıyorsunuz ertesi gün daha yüz kızartıcı olanı ortaya saçılıyor. Bilhassa belediyelerde yamyamlık boyutuna varan yolsuzluklar, ana muhalefet içindeki vicdan sahibi partililerin bile sabır taşını çatlatmaya başladı. Demokrasimizi zehirleyen toksik muhalefet bu anlayışın tüm belirtilerine, ana muhalefet cephesine baktıkça hepimiz şahit oluyoruz. Daha kendi partilerini yönetemeyenlerin, kendi evlerinin içine çeki düzen veremeyenlerin, henüz şaibesiz bir toplantı dahi yapamayanların ülke idaresine talip olma iddialarını ise sadece tebessümle takip ediyoruz.

'GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ KADRO HAREKETİYİZ'

Bizim gündemimiz bellidir. Biz deprem, sağlık, ekonomi, tarım, dış politika gibi ülkenin gerçek ihtiyaçlarının çözümleriyle uğraşıyoruz. Ülkemize geçtiğimiz 23 yılda kazandırdıklarımızı taçlandıracak daha büyük başarılar ortaya koymayı milletimize borcumuz olarak görüyoruz. Biz bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi kadro hareketiyiz. Bu vesileyle hem ana kadememizin hem de kadın ve gençlik kollarımızın kongrelerinde yeni veya yeniden görev alan arkadaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. AK Parti'nin en önemli vasfı hem ekip hem de program olarak sürekli kendini tazeleme kabiliyetine sahip olmasıdır.

'İSTERSE YEDİ DÜVEL BİR ARAYA GELSİN...'

Hizmetkarlık bakamı ne kibri, ne rüyayı, ne tembelliği, ne de başka herhangi bir süfli tavır ve davranışı kaldırır. Bize düşen vazife, hiçlik makamını en başta kabullenmek, ülkemizle bütünleşmek, milletimizle tek yürek haline gelmektir. Bu yoldan sapmadığımız sürece AK Parti iktidarı 2053'e kadar da 2071'e kadar da Allah'ın izniyle yola devam eder. Yolumuzu kaybettiğimizde ise ilk sınamada yoldan aşağı yuvarlanmamız mukadderdir. Dikkat ederseniz AK Parti'ye ömür biçenlerin hepsinin ömrü bitti, ama biz dimdik ayaktayız. Sıkıntı çektiğimiz hususların hiçbiri diğerlerinin bizden daha başarılı olmasıyla ortaya çıkmış değildir, hepsi de kendi eksiklerimizin mahsulüdür. Yapmamız gereken bunlardan gereken dersi çıkartarak gece gündüz çalışmaktır. Siyaset sahada yapılır, seçimler sahada kazanılır. Bunu becerdiğimizde ötekiler ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar hepsi beyhudedir. Biz sandıktan güçlü bir şekilde çıktığımızda isterse yedi düvel bir araya gelsin, hiçbir anlam ifade etmez. Bizim bıraktığımız her boşluk, muhalefetin yalanlarıyla doldurulacaktır. Milletimize kendi yaptıklarımızı, projelerimizi bıkmadan usanmadan yılmadan anlatacağız ki böyle bir zafiyete mahal vermeyelim."

Kaynak: Haber Merkezi