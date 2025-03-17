CHP'ye mi Geçiyorlar? Ümit Dikbayır ve Burak Dalgın'dan Açıklama Geldi

Bir süredir haklarında CHP’ye katılacakları iddiaları gündeme gelen bağımsız milletvekilleri Ümit Dikbayır ve Burak Dalgın, böyle bir gündemlerinin olmadığını ifade ettiler.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
CHP'ye mi Geçiyorlar? Ümit Dikbayır ve Burak Dalgın'dan Açıklama Geldi

Son günlerde siyaset kulislerinde dolaşan iddialara göre, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın'ın CHP'ye katılacağı öne sürülmüştü. Ancak her iki milletvekili de bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

'BÖYLE BİR GÜNDEMİMİZ YOK'

Gerçek Gündem'e konuşan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, konuyla ilgili daha önce de açıklama yaptığını hatırlatarak, CHP'ye katılacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bağımsız milletvekili olarak yoluna devam ettiğini ifade eden Dikbayır, "Böyle bir gündemimiz yok. Siyasi duruşumuz aynı şekilde devam ediyor" dedi.

Benzer şekilde, Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın da herhangi bir partiye katılma güncel bir planının olmadığını belirtti. CHP ile adının anılmasına ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Dalgın, "Siyasette her şey zamanla netleşir, ancak şu an için CHP'ye katılma gibi bir planım yok" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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