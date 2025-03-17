Bakanlığa Yürümek İsteyen Öğrenciler Gözaltına Alındı

Farklı illerden gelen üniversite öğrencileri Hazine Bakanlığına yürümek istemedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne "Eğitimde tasarruf olmaz, alacaklıyız, alacağız" sloganıyla yürümek isteyen Öğrenci Kolektifleri üyesi bir grup üniversite öğrencisi polis müdahalesi sonucu gözaltına alındı.

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Farklı illerden gelen Öğrenci Kolektifleri üyesi bir grup üniversite öğrencisi, Bişkek Caddesi'nde toplandı. "Müşteri değiliz, öğrenciyiz", "3 bin liraya Mehmet Şimşek geçinsin", "Diyanete değil, eğitime bütçe" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, buradan "Eğitimde tasarruf olmaz, alacaklıyız, alacağız" sloganlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na doğru yürümek istedi.

Üniversite öğrencilerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önünde polis tarafından müdahale edildi. Yürümeleri engellenen öğrenciler, burada gözaltına alındı.

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Kaynak: ANKA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Öğrenci
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