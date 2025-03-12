Vahşetin Sonu Gelmiyor! İstanbul'da Katliam Var: Köpekleri Öldürüp Çöpe Attılar

Hayvan katliamının adresi bu kez İstanbul oldu. Sancaktepe'de Mustafa Karaşahin İlkokulu önündeki konteynerde ölü köpekler bulundu. Köpeklerin çöp konteynerine Sancaktepe Belediyesi’ne ait araçlar tarafından atıldığı iddia edilirken, Belediye Başkanı Alper Yeğin açıklama yaptı. Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını söyleyen Yeğin, "Bu üzücü olayın haricinde hiçbir can dostumuz ilçemiz sınırları içinde kötü muamele görmemiştir. Kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

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Vahşetin Sonu Gelmiyor! İstanbul'da Katliam Var: Köpekleri Öldürüp Çöpe Attılar

Ardı arkası kesilmeyen hayvan katliamlarına bir yenisi eklendi. Vahşetin son adresi İstanbul Sancaktepe oldu. Mustafa Karaşahin İlkokulu önündeki konteynerde ölü köpekler bulundu. Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı görüntüler vicdanları yaraladı.

Köpeklerin Sancaktepe Belediyesi’ne ait araçlar tarafından atıldığı iddia edilirken, Belediye Başkanı Alper Yeğin açıklama yaptı. Alper Yeğin şu ifadeleri kullandı:

“İlçemizin çöp konteynırında ölü bulunan can dostlarımız ile ilgili sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemleri yapmak üzere ilgili kurullarımız titizlikle çalışmaktadır.

'BU ÜZÜCÜ OLAY HARİCİNDE...'

Bu üzücü olayın haricinde hiçbir can dostumuz ilçemiz sınırları içinde kötü muamele görmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarım. Yaşanan bu durumdan dolayı üzüntümü ifade etmek istiyorum ve kamuoyundan özür diliyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi

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Sancaktepe Hayvan katliamı
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