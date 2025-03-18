Çanakkale Anmasında Skandal! Atatürk'ün Adını Bile Anmadılar

Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Konya’nın Ereğli ilçesindeki törende bir skandal yaşandı. Törende Atatürk’ün adı anılmayınca gaziler ve CHP Ereği İlçe Başkanı Nejat Türktaş sert tepki gösterdi.

Kentten aktarılan bilgilere göre, Konya Ereğli’de Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü kutlandı. Ancak törende Mustafa Kemal Atatürk’ün adının dahi anılmaması ortalığı karıştırdı. Duruma tepki gösteren CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş, "Atatürk’ü bu milletin aklından çıkaramayacaksınız. Bu kadar ahlaksızlık olmaz. Bu terbiyesizliği kabul etmiyorum. 18 Mart Çanakkale anmasında Atatürk’ü anmadığınız için sizi protesto ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziler de duruma tepkilerini çok sert bir şekilde dile getirirken, "Atatürk’ün sayesinde buralardasınız ama hala anlamadınız” ifadelerini kullandı ve Çanakkale’yi geçilmez yapanın Atatürk olduğu vurgulandı.

Tepkilerin ardından gaziler ve CHP’li Türktaş tören alanından ayrıldı.

Kaynak: ANKA