Mattia Ahmet Minguzzi'nin Katillerinin Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde alışveriş yaptığı sırada bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar 10 Nisan 2025 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

24 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde Kadıköy’deki bulunan bir pazarda meydana gelen olayda, Mattia Ahmet Minguzzi’nin daha önce tartışma yasadığı bir gruptan olan B.B. isimli şahıs tarafından beş yerinden bıçaklanmıştı.

Minguzzi o sırada olay yerinde bulunan bir diğer şüpheli U.B. tarafından tekmelenmişti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdığı Mattia Ahmet Minguzzi, yoğun bakıma alındı. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. isimli 2 çocuk polis tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanık B.B ve U.B.'nin 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği iddianame 2. Çocuk Ağır Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıkların 10 Nisan Perşembe Günü saat 10.00’da ilk kez hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Kaynak: DHA