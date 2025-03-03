İtalyan Şefin Oğlunun Katilleri İçin İstenen Ceza Belli Oldu

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, 24 Ocak Cuma günü 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 15 ve 16 yaşındaki iki saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı. Mattia akciğeri, böbreği ve kalbinden yaralanarak kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra hayatını kaybederken, B.B. (15) ve U.B. (16) adlı zanlılar ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler için "Çocuğa karşı kasten öldürmek" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ARKADAŞLARI TANIKLIK YAPTI

Ayrıca iddianamede olay günü Mattia'nin yanında bulunan arkadaşlarının da ifadelerine yer verildi. Tanık D.A.D.'nin arkadaş grubu olarak pazara gittiklerini, tanıdığı bir çocuğun kendilerine "bisiklet çetesi" şeklinde laf attığını, Mattia'nın da şahsa "bisiklet değil kaykay" dediğini, aralarında sözlü tartışma çıktığını, sonra da birisinin maktule saldırmaya başladığını, daha sonra da diğerinin 3-4 kez bıçakladığını söylediği belirtildi.

Kaynak: Sabah