İtalyan Şefin Oğlunun Katilleri İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Kadıköy'de bit pazarında katledilen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde, 15 ve 16 yaşlarındaki saldırganlar için "Çocuğa karşı kasten öldürmek" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

Son Güncelleme:
İtalyan Şefin Oğlunun Katilleri İçin İstenen Ceza Belli Oldu

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, 24 Ocak Cuma günü 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 15 ve 16 yaşındaki iki saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı. Mattia akciğeri, böbreği ve kalbinden yaralanarak kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra hayatını kaybederken, B.B. (15) ve U.B. (16) adlı zanlılar ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler için "Çocuğa karşı kasten öldürmek" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İtalyan Şefin Oğlunun Katilleri İçin İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 1

ARKADAŞLARI TANIKLIK YAPTI

Ayrıca iddianamede olay günü Mattia'nin yanında bulunan arkadaşlarının da ifadelerine yer verildi. Tanık D.A.D.'nin arkadaş grubu olarak pazara gittiklerini, tanıdığı bir çocuğun kendilerine "bisiklet çetesi" şeklinde laf attığını, Mattia'nın da şahsa "bisiklet değil kaykay" dediğini, aralarında sözlü tartışma çıktığını, sonra da birisinin maktule saldırmaya başladığını, daha sonra da diğerinin 3-4 kez bıçakladığını söylediği belirtildi.

Mattia Ahmet Minguzzi Canice Katledilmişti: Acılı Baba O Anları İzleyemiyorMattia Ahmet Minguzzi Canice Katledilmişti: Acılı Baba O Anları İzleyemiyorGüncel
Ahmet Minguzzi'nin Acılı Annesinden Adalet İsyanı: Cani CanidirAhmet Minguzzi'nin Acılı Annesinden Adalet İsyanı: Cani CanidirGüncel

Kaynak: Sabah

Etiketler
Mattia Ahmet Minguzzi Cinayet İstanbul
Son Güncelleme:
Kalp ve Beyin Sağlığını İyileştiren Meyve! Bilim İnsanları Kanıtladı Kalp ve Beyin Sağlığını İyileştiren Meyve! Bilim İnsanları Kanıtladı
İlkokulda Panik Yaratan Olay, Art Arda Kusan Öğrenciler Hastanelik Oldu İlkokulda Panik Yaratan Olay, Art Arda Kusan Öğrenciler Hastanelik Oldu
Ömer Çelik'ten Fesih Açıklaması: Terör örgütü Irak ve Suriye'deki Tüm Yapılarıyla Feshedilmelidir Ömer Çelik'ten Fesih Açıklaması, 'Tüm Yapılarıyla...'
Gardırobunuzdan Hemen Uzaklaştırın: Bu Kıyafetler ve Eşyalar Sağlığı Tehdit Ediyor Gardırobunuzdan Hemen Uzaklaştırın: Bu Kıyafetler ve Eşyalar Sağlığı Tehdit Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde Konuşulan İki Rakam! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Masasına Geliyor Bayram İkramiyesinde Konuşulan İki Rakam
KİRA ARTIŞ ORANI MART 2025: TÜİK Ev ve Dükkan Kira Artış Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Mart Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? Oscar'da Şıklık Yarışı
İmamoğlu'na Sahte Diploma Soruşturmasına İlişkin Yeni Gelişme: İstanbul Üniversitesi'nden Açıklama Geldi İmamoğlu'nun Diplomasına İnceleme
Son Ankette Sürpriz Sonuç, Ne AKP Ne CHP... İkisini de Geçti Son Ankette Sürpriz Sonuç, Ne AKP Ne CHP... İkisini de Geçti