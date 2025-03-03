Ömer Çelik'ten 'İmralı'yla Pazarlık' İddialarına Yanıt: Herhangi Bir Süreç Yoktur

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP MYK toplantısı devam ederek basın mensuplarının karşısına geçerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'TERÖR ÖRGÜTÜ TÜM YAPILARIYLA FESHEDİLMELİDİR'

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütü feshedin ve silah bırakın çağrısının ardından gelişen süreci değerlendiren Çelik, taleplerinin çok net olduğunu ifade ederek "Terör örgütü, Irak ve Suriye'deki tüm yapılarıyla feshedilmelidir" ifadelerini kullandı.

Çelik, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Irak, Suriye ve bölgedeki kardeş ülkeler açısından da terör oluşumlarının istikrarsızlaştırıcı tutumlarını kabul etmediğimizi ortaya koymuş oluyoruz. Silahların terör örgütü tarafından bırakılması, terör örgütünün lağvedilmesi, terör örgütünün Irak ve Suriye'deki bütün unsurlarıyla feshedilmesi.

İster adına PKK ister YPG ister SDG densin, bütün terör yapılarının bölgede istikrarsızlaştırıcı unsur olmaktan çıkarılması temel yaklaşımımızdır. Gerek Türkmen, gerek Arap gerek Kürt kardeşlerimizin kardeşliğinin daha çok güçlenmesi için güçlü bir kardeşlik siyaseti ortaya koyduk.

Çok net bir şeydir, devletin nitelikleri konusunda ve milletimizin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık süreci, al-ver süreci yoktur, devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri bütün vatandaşlarımızı kapsayacak yüksek bir birikime sahiptir"

'SEÇİM GÜNDEMİMİZ YOK'

Ömer Çelik, gazetecilerden gelen erken seçim sorusuna ise, MYK ve MKYK'nın şu an için böyle bir gündemi olmadığını ifade etti.

Çelik, "Partinin en üst düzey organlarının seçimle ilgili belirlediği bir tarih yok. Sayın cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesinin paha biçilmez olduğunu görüyorlar. Kurumsal olarak belirlediğimiz seçim gündemi ve tarihi yok. Bugünden itibaren hükümet görevinin başındadır. Çok kapsamlı bir ajandamız var. Seçim meselesini hiçbir şekilde konuşmadık" ifadelerini kullandı.

'ÇOK SAYIDA TALEP VAR'

Partimize katılım için çok sayıda talep var. Burada ahlaki ilkelerimiz var. Türkiye Yüzyılı hedeflerine destek vermek isteyenlere kapımız açık. Yol arkadaşlarımızın artması bizi memnun eder

Kaynak: Haber Merkezi