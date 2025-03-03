Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Toplantının ardından açıklama yapan Vali Akkoyun, güvenlik güçlerinin Mardin'in huzurunu sağlamak için yoğun çaba harcadığını belirterek, terörle mücadelede önemli operasyonlar gerçekleştirildiğini söyledi.

TERÖR OPERASYONLARINDA 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Şubat ayında PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 24 operasyon düzenlendiğini açıklayan Akkoyun, operasyonlarda 41 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 9'unun tutuklandığını bildirdi.

Terörle mücadelenin yanı sıra organize suç örgütlerine yönelik operasyonların da kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Akkoyun, bu kapsamda düzenlenen 2 operasyonda 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını belirtti.

Kent genelinde yürütülen operasyonlarda farklı tür ve çaplarda 48 silah, 750 mühimmat ve 50 kilogram patlayıcı ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

SINIR GÜVENLİĞİ VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadele kapsamında Suriye sınırından yasa dışı geçiş girişimlerinin engellendiğini aktaran Akkoyun, 61 kişinin hudut birlikleri tarafından sınır hattında yakalandığını kaydetti.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise 106 operasyon düzenlenirken, 132 kişiye işlem yapıldı. Gözaltına alınan 23 kişiden 11’i tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan 53 operasyonda 70 kişi hakkında işlem yapılırken, siber suçlarla ilgili düzenlenen 5 operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILDI

Akkoyun, geçen ay 2 bin 259’u okul servisi olmak üzere toplam 110 bin 564 aracın denetlendiğini belirterek, vatandaşların trafik kurallarına uymaları konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiğini söyledi.

"RUHSATSIZ KONAKLAMA TESİSLERİNE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Mardin’in turizmde yükselen bir ivme kazandığını vurgulayan Akkoyun, konaklama tesislerine yönelik denetimlerin sürdüğünü belirtti. Ruhsatsız işletmelerin tespit edilerek kapatıldığını aktaran Akkoyun, "Bu tür işletmelere asla müsamaha gösterilmeyecek. Denetimler titizlikle sürecek." dedi.

Yangın merdivenleri ve güvenlik önlemleri başta olmak üzere tüm konaklama tesislerinde gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Akkoyun, oteller, hastaneler ve kamu misafirhanelerinde yapılan denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler için yasal işlemler başlatıldığını belirtti.

Mardin’in güvenliği ve huzuru için tüm kurumların kararlılıkla çalıştığını vurgulayan Akkoyun, “Terör örgütlerine, suç şebekelerine ve halkın huzurunu bozmaya yönelik her türlü tehdide karşı mücadelemiz sürecek. Mardin halkının desteğiyle güvenliği daha da güçlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA