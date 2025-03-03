Ordu'da Su Deposuna Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Ordu’nun İkizce ilçesinde, evine su sağlayan depodaki arızayı gidermeye çalışan 75 yaşındaki Ahmet Zompur, su deposuna düşerek hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Zompur, evine su temin eden yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki su deposunda arıza fark edince tamir etmek amacıyla depoya gitti. Ancak dengesini kaybederek suyun içine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Zompur’un boğularak yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA