Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belli Oldu

Spot piyasada, bir megavatsaat elektriğin yarınki en yüksek fiyatı 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük fiyatı ise 1000 lira olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belli Oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bir önceki güne kıyasla yüzde 11,4 azalarak 1 milyar 425 milyon 378 bin 841 lira seviyesinde gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada fiyatlandırma incelendiğinde, bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı saat 08.00 ve 18.00'de 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük fiyatı ise saat 12.00'de 1000 lira oldu.

Elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 240 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 256 lira 37 kuruş olarak hesaplandı.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik en yüksek 2 bin 949 lira 99 kuruştan, en düşük 1889 lira 98 kuruştan işlem gördü.

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Kaynak: AA

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