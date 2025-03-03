Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belli Oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bir önceki güne kıyasla yüzde 11,4 azalarak 1 milyar 425 milyon 378 bin 841 lira seviyesinde gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada fiyatlandırma incelendiğinde, bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı saat 08.00 ve 18.00'de 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük fiyatı ise saat 12.00'de 1000 lira oldu.

Elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 240 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 256 lira 37 kuruş olarak hesaplandı.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik en yüksek 2 bin 949 lira 99 kuruştan, en düşük 1889 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA