Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Açıklandı
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 325 lira 14 kuruş olarak belirlendi. Piyasada toplam işlem hacmi ise 18 milyon 721 bin 850 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki güne göre hafif bir artışa işaret ediyor. Geçtiğimiz gün işlem hacmi 18 milyon 506 bin 929 lira seviyesindeydi.
Spot piyasada dengeleme gazının alış fiyatı 13 bin 991 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 658 lira 88 kuruş olarak açıklandı. Bu fiyatlar, piyasa katılımcıları için önemli bir referans oluşturuyor.
DOĞAL GAZ ARZ VE TALEBİ
Türkiye'ye dün 246 milyon 787 bin 488 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 246 milyon 702 bin 421 metreküp olarak kaydedildi. Bu rakamlar, ülkenin doğal gaz tüketimindeki dengeleri gözler önüne seriyor.
Spot doğal gaz piyasasında dün gerçekleşen işlem hacmi ve fiyatlar, enerji sektörü için önemli göstergeler sunuyor. Referans fiyatın 13 bin 325 lira 14 kuruş olarak belirlenmesi ve dengeleme gazı fiyatları, piyasa katılımcılarının stratejilerini şekillendirmede etkili oluyor. Türkiye'nin doğal gaz arz ve talebindeki dengeler ise enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip.
Kaynak: AA