Çine’de Zabıta Ekiplerinden Pazar Yerlerinde Sıkı Denetim

Aydın’ın Çine ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdalara ulaşmasını sağlamak amacıyla pazar yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Çine’de Zabıta Ekiplerinden Pazar Yerlerinde Sıkı Denetim

Aydın Çine'de semt pazarlarında gerçekleştirilen kontrollerde, satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketi taşıyıp taşımadığı tek tek incelenirken, gıda satışı yapan işletmelerin hijyen ve güvenilirlik standartlarına uygun olup olmadığı denetlendi. Zabıta ekipleri, tüketicilerin bilinçli alışveriş yapabilmesi ve adil bir ticaret ortamının sağlanması için esnafa bilgilendirmelerde bulundu.

Denetimler sırasında hijyen kurallarına uymayan, fiyat etiketi bulundurmayan ya da mevzuata aykırı satış yapan işletmelere gerekli yasal işlemler uygulandı. Özellikle açıkta satılan gıda ürünleri titizlikle kontrol edilerek, halk sağlığını tehdit edebilecek durumlar tespit edildi.

Kaynak: İHA

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