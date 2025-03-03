Eskişehir’de Trafik Denetiminde 29 Bin Araç Didik Didik Arandı

Eskişehir’de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 29 bin 298 araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda 9 bin 163 araca işlem uygulanırken, 278 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli tarihler arasında gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ayrıca, kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen 121 sürücünün ehliyetine el konuldu.





Kaynak: İHA