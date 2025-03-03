Sivas’taki Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

Sivas Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada neticesinde yakalanan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen diğer 6 şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler 3 şüpheliyi Sivas’ta diğer 3 şüpheliyi ise İzmir’de gözaltına aldı.

Uygulama ve operasyonda; 117,07 Gram metamfetamin, 25 sentetik uyuşturucu hap, 36 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 ecstasy hap, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Sivas ve İzmir’de yakalanan 6 şüpheliden 4’ü, yapılan işlemelerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu tutuklamalarla birlikte aynı dosyada kapsamında 7 kişi tutuklanmış oldu.

Kaynak: İHA