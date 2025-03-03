Sivas’taki Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

Sivas’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 7’si sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Sivas’taki Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

Sivas Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada neticesinde yakalanan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen diğer 6 şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler 3 şüpheliyi Sivas’ta diğer 3 şüpheliyi ise İzmir’de gözaltına aldı.

Uygulama ve operasyonda; 117,07 Gram metamfetamin, 25 sentetik uyuşturucu hap, 36 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 ecstasy hap, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Sivas ve İzmir’de yakalanan 6 şüpheliden 4’ü, yapılan işlemelerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu tutuklamalarla birlikte aynı dosyada kapsamında 7 kişi tutuklanmış oldu.

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandıİzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi TutuklandıYurttan Haberler
Samsun’da Yüzlerce Hap Ele GeçirildiSamsun’da Yüzlerce Hap Ele GeçirildiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Uyuşturucu
WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor
Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş: Bir Anda Ortaya Çıkıyor Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş
Işık İhlali Kaza Getirdi, Bir Kişi Yaralandı Işık İhlali Kaza Getirdi, Bir Kişi Yaralandı
Hastanede Yangın Alarmı: Hastalar Tahliye Edildi Hastanede Yangın Alarmı: Hastalar Tahliye Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde Konuşulan İki Rakam! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Masasına Geliyor Bayram İkramiyesinde Konuşulan İki Rakam
KİRA ARTIŞ ORANI MART 2025: TÜİK Ev ve Dükkan Kira Artış Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Mart Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? Oscar'da Şıklık Yarışı
İmamoğlu'na Sahte Diploma Soruşturmasına İlişkin Yeni Gelişme: İstanbul Üniversitesi'nden Açıklama Geldi İmamoğlu'nun Diplomasına İnceleme
Son Ankette Sürpriz Sonuç, Ne AKP Ne CHP... İkisini de Geçti Son Ankette Sürpriz Sonuç, Ne AKP Ne CHP... İkisini de Geçti