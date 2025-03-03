Hastanede Yangın Alarmı: Hastalar Tahliye Edildi

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Devlet Hastanesi’nde, eczane bölümünde çıkan elektrik yangını büyük paniğe yol açtı. Elektrik kablolarının tutuşmasıyla başlayan yangın, hızla dumanla yayıldı ve hastane içinde alarm durumuna geçildi.

Olayın hemen ardından bölgeye intikal eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak tedbir amaçlı, içerideki hastalar ve hastane personeli derhal tahliye edildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı ve yangının ardından hastaneye hasta sevklerinin bir süre yapılamayacağı açıklandı. Hastane yönetimi, olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA