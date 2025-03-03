Görenlerin Yüreğini Parçalayan Notlar… Evcil Dostlara En Acı Vedalar

Bursa’da Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ndeki 4 dönümlük alan Osmangazi Belediyesi tarafından evcil hayvanlara mezarlık olarak tahsis edildi.

Dostlarını kaybedenlerin hazırladıkları minik mezarların üzerindeki duygusal notlar dikkat çekerken, her söz yürek parçaladı.

Kolye, oyuncak, küçük heykellerin yer aldığı mezar taşları üzerinde “Yaşattığın tüm güzellikler için teşekkür ederiz", "Annesinin asil ve güzel kızı, bir tanesi şapşikim", "Berduş", "Pamuk oğlanım", "Kara kızımız Nixy meleğimiz", "Zeytin'im annesinin mis kokulu kurabiyesi, seni çok özlüyorum" gibi notların yazıldığı görüldü.

Evcil hayvan mezarlığının ciddi bir ihtiyaç olduğunu belirten Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, şunları söyledi:

'GERİ DÖNÜŞLER ÇOK GÜZEL'

Vatandaşlar yaklaşık 15 yıl boyunca evde baktıkları aileden biri olarak gördükleri canları kaybettiğinde onu öylesine paketleyip bir yere koymak yerine doğal olarak bir yerinin olmasını istiyorlar. Bununla ilgili geri dönüşlerimiz çok güzel, mezar sahipleri düzenli olarak her hafta, her ay bizleri ziyarette bulunuyor. Gelirlerken de mutlaka yanlarında kediler ve köpekler için mamalar getiriyorlar. Geri dönüşler de çok güzel.

Kaynak: AA