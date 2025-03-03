Kayseri'de FETÖ Operasyonu: Firari Yakalandı

Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenlendi. FETÖ’nün ‘Akademisyen ünitesi sorumlusu’ yakalandı.

Kayseri'de FETÖ Operasyonu: Firari Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hakkında 7,5 yıl hapis cezası bulunan eski öğretim görevlisi F.D.'yi yakalamak için operasyon düzenledi.

Örgüt içinde "Akademisyen ünitesi sorumlusu" olarak görev yaptığı iddia edilen F.D.'nin, aynı zamanda FETÖ'nün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirtildi.

Kayseri'de FETÖ Operasyonu: Firari Yakalandı - Resim : 1

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda F.D.'nin bulunduğu adres tespit edilerek, yapılan operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından F.D. cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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