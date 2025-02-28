15 Temmuz'dan Maydonoz Döner'e: Şirketin Kurucusunun İfadesi Ortaya Çıktı

2018 yılında ilk şubesini açan ve geçtiğimiz 7 yıl içerisinde yurt içi ve yurt dışında 408 şubeye erişen Maydonoz Döner’in FETÖ ile iltisaklı olduğu ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın detaylarını duyurduğu operasyon kapsamında şirketin 6 kurucusunun da aralarında olduğu 32 ilde yüzlerce kişi gözaltına alınırken şu ana dek 126 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYAKKABI BOYACILIĞI VE BULAŞIKÇILIK YAPMIŞ

Öte yandan Maydonoz Döner’in sahibi olan Ömer Şeyhin’in ifadeleri de ortaya çıktı. Şeyhin’in 1991 yılında İstanbul’a geldiği dört yıl boyunca ayakkabı boyacılığı yaptıktan sonra FETÖ ile iltisaklı olduğu ortaya çıkan Güllüoğlu adlı baklavacıda 13 yıl boyunca bulaşıkçı olarak çalıştığı öğrenildi.

İDDİALARI REDDETTİ

MASAK tarafından tespit edilen ve FETÖ üyeleriyle bağlantılı hesaplarla yapılan para alışverişi sorulan Şeyhin ifadesinde bu isimleri tanımadığını iddia ederken, şirket ortaklığı yaptığı kişilerin de FETÖ üyesi olduğundan haberdar olmadığını öne sürdü.

‘RAKİPLERİMİZ TARAFINDAN ALGI YAPILIYOR’

Şeyhin, üstüne atılı iddiaların dedikodu ve iftira olduğu belirterek; “Ben yapılan bunca dedikodu ve fitnenin tamamen rakiplerimizden veya küresel rakiplerimiz tarafından bir algıyla yapıldığını düşünüyorum" sözleriyle kendisinin suçsuz olduğu iddiasında bulundu.

15 TEMMUZ DARBECİSYLE SÖZLEŞME İMZALAMIŞ

Tutuklanan Şeyhin’in 15 Temmuz’da darbe girişimine katılan eski Yüzbaşı ile firari olarak hücre evinde bir araya geldiği ve 1 milyon 952 bin lira değerinde para transferi yaptıklarına dair sözleşme imzaladıklarının belgesi de ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah