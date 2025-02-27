Maydonoz Döner Soruşturmasında Dikkat Çeken Detaylar: Kritik İsmin İfadesi Ortaya Çıktı

Maydonoz Döner’e düzenlenen FETÖ operasyonlarının yankıları sürerken, 370 şubeli döner zincirinin kurucu ortakları arasında yer alan ve Genel Müdürlük görevinde bulunan Cuma Dağlı’nın ifadeleri ortaya çıktı.

Sabah’tan Halit Turan'ın haberine göre, FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyeliği, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçlamasıyla tutuklanan isimler arasında yer alan Dağlı’nın FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan işlem yapılan 190 kişiyle görüşme kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İLK İŞİ BEKÇİLİKMİŞ

İlk işinin bekçilik olduğunu söyleyen Dağlı, hayatı boyunca yaptığı meslekleri şöyle sıraladı: Bekçilik, otelde yiyecek içecek yerinde garson, şef garson, yiyecek içecek müdürü, franchise sorumlusu.

2020 yılında ise görevinden ayrıldığını belirten Dağlı, daha sonra Maydonoz Döner’de Franchise Genel Müdürü olarak görev yapmaya başladığını belirtti.

Soruşturma kapsamında, Maydonoz Döner’de 9 bin 671 kişinin çalıştığı ve bunlardan 2 bin 613’ü hakkında suç soruşturma kaydı olduğu, bunlardan 326 kişinin ise örgüt iltisaklı suçlardan adli işlem kaydının bulunduğu sorulan Dağlı, şirketin sahibi ve ortakları hakkında herhangi bir araştırma yapmadığını belirterek, “Paramı alırım bayiliğimi veririm. Şirketimde tüm bayiliklerim belgeler ile resmi olarak kayıtlıdır” dedi.

İfadesinde, FETÖ/PDY mensuplarına bile isteye para göndermediğini savunan Dağlı, örgüt adına finansal faaliyetlerde bulunmadığını söyledi.

Maydonoz Döner’de para çıkışının para girişinden daha fazla olduğu iddiaları da sorulan Dağlı, "Yapılan bu para transferler hayatın olağan akışına aykırı değil mi?” sorusuna yanıt verdi. Dağlı bu soruya, “Net cevabı Finans Müdürü Mehmet Kaşlı cevap verecektir” ifadeleriyle yanıt verdi.

Şirketten çıkan paranın 1 milyon 732 milyon 067 bin TL olduğu ancak para girişinin ise yalnızca 339 milyon 285 bin lira olduğu belirlenmişti.

ALMANYA’DAN GELEN DEV PARA GİRİŞİ

Almanya’da Maydonoz Döner’e 1 yıl içinde 15 farklı işlemden 32 milyon 376 bin Euro para girişi olduğu belirlenirken, MASAK raporunda Mal ve Hizmet Alış Satış formlarında Almanya'daki şirketlere mal hizmet satışına ilişkin bildirim bulunmadığı anlaşıldı.

Öte yandan, Maydonoz Döner’in Almanya’daki şubelerinin ortak ve yöneticilerinin FETÖ iltisaklı olduğu, markanın Avrupa’daki isim hakkını elinde bulunduran Mahmut Öztürk’ün de FETÖ'ye Almanya ülkesinde faaliyet gösteren dernekler aracılığıyla finansman sağladığı belirlenmişti.

Kaynak: Sabah