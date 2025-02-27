İETT Otobüsünde Yangın!

İstanbul Başakşehir'de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çıkışındaki alt geçitte İETT otobüsünde yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirilirken, ekipler otobüste çıkan yangına müdahale ediyor.

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İstanbul Başakşehir'de Çam ve Sakura Devlet Hastanesi yakınlarında bulunan alt geçitte İETT otobüsünde yangın çıktı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İETT Otobüsünde Yangın! - Resim : 1

İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürmek için müdahale ediyor.

Kaynak: DHA

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