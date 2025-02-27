Nevşin Mengü Hakkında Hapis Kararı

Gazeteci Nevşin Mengü hakkında kırmızı bültenle aranan terör örgütü PYD yöneticilerinden Salih Müslim’le yaptığı röportaj sonrasında "örgüt propagandası" suçlamasıyla açılan davada karar çıktı. Mengü hakkında 1 yıl 3 ay hapis kararı verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi kararına bir hakim atılı suçla ilgili kasıt bulunmadığı gerekçesiyle muhalefet şerhi düşerek, Mengü hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini söyledi.

Mengü hakkında 1 yıl 6 aydan 7 yıl 7 aya kadar hapis istenilen davada, avukat Hüseyin Ersöz savunma yaptı. Ersöz savunmasında "Suç işleme kastı olmaksızın yapılan yayının tamamıyla halkın haber alma hakkı amacıyla yapıldığı açıktır. Müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı

Mengü hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kaynak: ANKA