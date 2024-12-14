Başsavcılık Duyurdu! Gazeteci Nevşin Mengü Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı, kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile röportaj yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldığını ve Mengü'nün soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"13.12.2024 tarihinde sosyal medya hesabından YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re sen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, savunmasının alınması akabinde adli kontrol işlemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh ceza Hakimliğinde 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Kaynak: DHA