Deprem Davasında Hakim Üst Mahkemeye Yazı Gönderdi: 'Beni Bu Dosyadan Alın'

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi davasında, müştekilerin reddi hakim talebiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, müştekilerin taleplerinin değerlendirilmesi için üst mahkemeye yazı gönderdi ve reddi hakim taleplerinin kabul edilmesini istedi.

REDDİ HAKİM TALEBİ

Davanın 3’üncü duruşmasında, tutuklu yapsatçı Ali Babaoğlu (62), tutuksuz yargılanan jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu (55) ve ikinci duruşmada tutuklanıp daha sonra 'kocama' gerekçesiyle tahliye edilen yapsatçı Hacı Mehmet Ersoy’un (81) yargılanmasına devam edildi. Müştekiler ve avukatları, Hacı Mehmet Ersoy’un tahliyesine karar veren mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiğini öne sürerek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, bu talepleri değerlendirilmek üzere üst mahkemeye ileterek davayı 12 Haziran'a erteledi.

"TALEBİ KABUL EDİN"

Mahkeme başkanı, davanın sağlıklı yürütülebilmesi adına reddi hakim talebinin değerlendirilmesini istediği bir yazıyı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Yazısında, Ersoy’un tahliye kararının hukuka uygun olduğunu savunsa da, müştekilerin yoğun itirazları nedeniyle tarafsızlığından şüphe duyulduğunu belirtti. Bu sebeple, reddi hakim taleplerinin esasına girilerek kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kararın kabul edilmesi durumunda, davaya yeni bir mahkeme heyeti atanarak yargılama süreci devam edecek.

Kaynak: DHA