Bu Pantolon Çocuklarınızı Yaralayabilir! Piyasadan Toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ifşaları devam ederken Ticaret Bakanlığı da 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde inceledikleri ve insan sağlığına zararlı ürünleri duyuruyor. Ticaret Bakanlığı son olarak ise yeni bir ürün duyurdu.

Yıldız Dayanıklı Tüketim Maddeleri Mobilya Ve Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti firmasına ait Normani marka kız çocuk pantolonunda kullanılan kordon ve büzme iplerinde aykırılık tespit edildi.

Bakanlık pantolonun yaralanmalara neden olabileceğini belirterek piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi.

Kaynak: Haber Merkezi