Bu Pantolon Çocuklarınızı Yaralayabilir! Piyasadan Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, kız çocuk pantolonunda yaralanmalara neden olabilecek aykırılıklar tespit etti. Bunun üzerine mevcut ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı alındı.

Eda Narin Eda Narin
Son Güncelleme:
Bu Pantolon Çocuklarınızı Yaralayabilir! Piyasadan Toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ifşaları devam ederken Ticaret Bakanlığı da 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde inceledikleri ve insan sağlığına zararlı ürünleri duyuruyor. Ticaret Bakanlığı son olarak ise yeni bir ürün duyurdu.

Yıldız Dayanıklı Tüketim Maddeleri Mobilya Ve Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti firmasına ait Normani marka kız çocuk pantolonunda kullanılan kordon ve büzme iplerinde aykırılık tespit edildi.

Bu Pantolon Çocuklarınızı Yaralayabilir! Piyasadan Toplatılıyor - Resim : 1

Bakanlık pantolonun yaralanmalara neden olabileceğini belirterek piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti! Dört Çocuk Ürünü ToplatılıyorTicaret Bakanlığı Harekete Geçti! Dört Çocuk Ürünü ToplatılıyorGüncel

Fiyatlar Yükseldi, Karne ile Satılmaya Başlandı! 'Yumurta Fiyatları'na Önlem: Kesinti UygulayacakFiyatlar Yükseldi, Karne ile Satılmaya Başlandı! 'Yumurta Fiyatları'na Önlem: Kesinti UygulayacakEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ticaret Bakanlığı
Son Güncelleme:
Hatay'da Korkutan Deprem Hatay'da Korkutan Deprem
Sürücülerin Çoğu Aynı Hatayı Yapıyor: Telefon Tutacaklarını Sakın Bu Şekilde Yerleştirmeyin! Sürücülerin Çoğu Aynı Hatayı Yapıyor: Telefon Tutacaklarını Sakın Bu Şekilde Yerleştirmeyin!
Türkiye'nin İsraf Karnesi! Her Yıl 2,2 Milyar Ekmek Çöpe Gidiyor Türkiye'nin İsraf Karnesi! Her Yıl 2,2 Milyar Ekmek Çöpe Gidiyor
Çamaşır Sepetindeki Delikler Meğer Bu Yüzden Varmış! Duyunca Çok Şaşıracaksınız Çamaşır Sepetindeki Delikler Meğer Bu Yüzden Varmış! Duyunca Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
EFT ve Havalede Yeni Dönem Yarın Başlıyor: IBAN'a Para Gönderirken Artık Zorunlu Olacak IBAN'a Para Gönderirken Artık Zorunlu Olacak
Gazeteler İmralı'dan Gelen Tarihi Çağrıyı Nasıl Gördü? Gazeteler İmralı'dan Gelen Tarihi Çağrıyı Nasıl Gördü?
Ekranlara Ani Şekilde Veda Etmişti, Hastalığı Aylar Sonra Ortaya Çıktı Ekranlara Neden Veda Ettiği Ortaya Çıktı
Ekrem İmamoğlu 14 Kişi İçin Harekete Geçti, 'Sahte Diploma' İddialarına Dava İmamoğlu 14 Kişi İçin Harekete Geçti, 'Sahte Diploma' İddialarına Dava
Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' İddiası: Masasında Hangi Seçenekler Var? Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' İddiası: Masasında Hangi Seçenekler Var?