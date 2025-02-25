Fiyatlar Yükseldi, Karne ile Satılmaya Başlandı! 'Yumurta Fiyatları'na Önlem: Kesinti Uygulayacak

ABD, iki yılı aşkın süredir kuş gribi salgınıyla mücadele ederken, milyonlarca tavuğun itlaf edilmesi ülkede büyük bir yumurta krizine yol açtı. Üretimin azalmasıyla arz daraldı ve fiyatlar hızla yükseldi. Son 1 yılda yumurta maliyetleri 3,50 dolardan 5,29 dolara çıkarak yüzde 51 oranında artarken, Tarım Bakanlığı bu artışın 2025’te yüzde 20 daha yukarı çıkabileceğini dile getiriyor.

KARNE İLE SATILIYOR

Tedarik sıkıntısı ABD’de birçok zincir marketin yumurta satışına kota koymasına da neden oldu. Restoranlar yumurtalı yemeklerin fiyatlarını artırırken, bazı marketlerde karne ile satışlar başladı. Ülkenin en popüler kahvaltı restoranlarından Waffle House her bir yumurta için 50 cent ücret almaya başladı.

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN ‘YUMURTA’ ÖNLEMİ

Bu krizi ABD Başkanı Donald Trump’ın günlük yaşam maliyetlerini düşürme vaadini zorlaştırırken Türkiye için de önemli bir fırsat yarattı. Ancak artan talebin iç piyasadaki yumurta fiyatlarında dengeyi bozmaması adına Ticaret Bakanlığı bugün kritik bir karara imza attı.

Resmi Gazete’den duyurduğu yumurta ihracatına yeni düzenlemede iç piyasadaki fiyat artışını dengelemek amacıyla sofralık yumurta ihracatına Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisi uygulanacağı bildirildi.

KİLO BAŞINA 50 CENTLİK KESİNTİ

‘Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 9526 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 cent DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kesintisi uygulanacak.

RAMAZAN ÖNCESİ İÇ PİYASAYA ETKİN KORUMA

Bakanlık ayrıca, önümüzdeki süreçte de Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde çalışarak gıda arz güvenliğini koruma ve fiyat istikrarını sağlama konusundaki tedbirleri sürdüreceğini vurgularken, özellikle Ramazan ayı öncesinde iç piyasada arz sıkıntısı yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.

22 BİN TONLUK İHRACAT

Sektör temsilcileri Temmuz'a kadar 22 bin ton yumurtayı ABD'ye gönderecek. Buna ek olarak ise 320 konteyner için de görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi