Türkiye'nin İsraf Karnesi! Her Yıl 2,2 Milyar Ekmek Çöpe Gidiyor

Türkiye'de ekonomik krizin büyümesiyle derinleşen yoksulluk gündemden düşmezken, buna ters orantılı olarak ülkedeki ekmek israfını ortaya koyan veriler de dikkat çekti. Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, TBMM'de yaptığı konuşmada Türkiye'de yıllık 2,2 milyar ekmeğin çöpe atıldığını vurguladı.

'VİCDANIMIZ SIZLAMALI'

Hasan Ekici, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun verilerine göre, ülkede her gün 6 milyon, yılda ise 2,2 milyar ekmeğin çöpe gittiğini, bunun ekonomik yükünün de milyarlarca lirayı bulduğunu belirtti. Ekici, "Açlık ve yoksullukla mücadele eden milyonlarca vatandaşımız varken bu tablo hepimizin vicdanını sızlatmalı" dedi.

HER SENE KİŞİ BAŞI 102 KİLO YİYECEK ÇÖP OLUYOR

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre; dünya genelinde her yıl 1,5 milyar ton, Türkiye'de ise 8,7 milyon tondan fazla gıda israf edilirken, Gelecek Partili vekil, Türkiye’de de her sene kişi başına 102 kilogram yiyeceğin çöpe atıldığını söyledi. Ekici, "Dünya genelinde 800 milyondan fazla insan açlık çekiyor. Her gün 9 kişiden biri aç uyuyor, 25 binden fazla çocuk açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybediyor. Böyle bir dünyada barış olur mu?" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi